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Сюжет о тюменских гвардейцах, занимающихся разминированием Авдеевки, снял телеканал “Звезда”

Общество, 18:39 26 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сюжет о боевых задачах военнослужащих из 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, развернутого в Тюменской области, сделал телеканал "Звезда", сообщает информационный центр правительства региона.

Бойцы обеспечивают безопасность мирных жителей, которые остались в освобожденной от неонацистов Авдеевке.

Российские саперы предупреждают граждан об опасности, которую могут в себе таить даже детские игрушки. Военнослужащие находят и обезвреживают взрывоопасные предметы.

Сюжет можно посмотреть по ссылке.

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# военные , СВО

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