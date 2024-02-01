В Тюмени за пять лет расселили 246 аварийных домов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей 246 аварийных домов расселили в Тюмени в рамках региональной адресной программы с 2019 по 2023 годы. Новое жилье получили 6 тыс. 538 человек.

Об этом по итогам заседания коллегии администрации города сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Также в областном центре реализуется программа по переселению граждан из домов блокированной застройки. Она рассчитана на 2019-2025 годы.

"В наших планах расселить 231 дом, это 1 тыс. 890 человек. Сейчас процент выполнения программы – более 69. Свои жилищные условия улучшили 1 тыс. 352 человека", - написала глава города.

Часть программ по переселению реализуются за счет инвесторов в рамках развития застроенных территорий или комплексного развития территорий. Тюменские застройщики не только расселяют жителей, но и обеспечивают создание новой и развитие существующей транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры, обновление территорий.

Руслан Кухарук также добавил, что мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - это важная часть программы национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента.