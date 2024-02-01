Тюменские десантники в зоне СВО получили приборы ночного видения
Общество, 11:40 27 февраля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Приборами ночного видения десантников 106 дивизии, участвующих в спецоперации, обеспечило правительство Тюменской области. Сибирским бойцам станет проще выполнять боевые задачи в темное время суток.
Военнослужащие записали с передовой видеообращение, выразив благодарность Тюменской области и землякам за помощь в приобретении тепловизора.
"Эти средства нам действительно необходимы и помогают нам в продвижении. Огромное вам спасибо!", - отметили десантники.