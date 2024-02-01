В форуме уральской молодежи "УТРО" примут участие 108 представителей Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

108 представителей Тюменской области примут участие в форуме уральской молодежи "УТРО" пройдет с 24 по 29 июня в Свердловской области на базе кампуса Уральского федерального университета.

Форум "УТРО", по словам полномочного представителя президента в Уральском федеральном уровне Владимира Якушева, одно из ключевых событий молодёжной политики округа.

"Каждый год мы меняем не только место проведения, но и акценты: фокусируем внимание на разных темах и направлениях работы, - подчеркнул он. - В этом году ожидаем около тысячи участников, в том числе представителей работающей и рабочей молодёжи, студентов выпускных курсов. Это будет неделя, наполненная впечатлениями, новыми идеями и открытиями. Несомненно, она станет знаковым событием для молодёжи Уральского федерального округа".

На площадке соберется более тысячи участников из шести регионов Уральского федерального округа - работающая молодёжь, студенты и школьники, сообщает пресс-служба полпредства.

Основной мотив образовательной программы – "Урал профессиональный". Каждый регион готовит свою часть программы. Вечерние мероприятия будут опираться на известные культурные феномены.

"Урал — это прекрасное место для жизни, работы, творчества и развития. Мы рады принимать фестиваль вновь, тем более, что в 2020 году участников удалось собрать только в онлайн-формате. Сейчас же лучшая молодежь Урала своими глазами увидит, как возникновение новых современных пространств — таких как кампус УрФУ — развивает город и помогает становиться профессионалами", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По итогам форума планируется создать социальную сеть "Урал рабочий" — интерактивное приложение для поиска работы, общения, обмена опытом и решения социальных задач работающей молодёжи, а также приложение "На Урале — работать" — для организации экскурсий на предприятия Урала. Кроме этого, будет сформулированы предложения для органов власти регионов УФО по повышению привлекательности рабочих профессий и снижения дефицита кадров для промышленности.