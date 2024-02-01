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В Уватском районе 44 донора сдали 20 литров крови за год

Общество, 16:59 27 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 литров крови сдали 44 донора в Уватском районе в 2023 году. При этом потребность была в восемь раз выше – 178 литров, сообщает администрация района.

Очередной День донора в Уватской больнице в феврале провели специалисты тобольского филиала областной станции переливания крови. В этот раз им удалось собрать 13,5 литров крови. Добровольцами стали 30 доноров, девять из которых сдавали кровь впервые.

Филиал областной станции переливания крови организует от трех до пяти выездных Дней донора в Уватском районе. Ближайший запланирован в Туртасе на март.

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# донор , Уватский район

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