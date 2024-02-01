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Сергей Осинцев стал экспертом лаборатории Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров

Общество, 16:15 27 февраля 2024

vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев стал экспертом VI Образовательной лаборатории Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров. Он руководит направлением "Театр, бес(з) потерь".

По информации регионального департамента культуры, уже состоялось несколько онлайн-встреч. А 26 февраля стартовала очная сессия на территории театра-участника – Самарского академического театра драмы.

"С командой Тюменского драмтеатра самарцы проанализируют творческую и маркетинговую деятельность, разработают направление движения, внедрят в рабочие процессы конкретные решения. Затем при поддержке тюменского театра и ВФТМ будут двигаться по этим векторам к своей цели – чтобы людям был интересен театр, чтобы зрителей становилось больше и они чаще приходили на спектакли", - уточнили в ведомстве.

Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров - образовательное мероприятие для театральных продюсеров. Объединяет менеджеров всей страны, дает возможность обсудить актуальные проблемы, инструменты и проекты в сфере исполнительских искусств с выдающимися спикерами.

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# Тюменский драматический театр

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