Мечту юного жителя Ялуторовска исполнил депутат Госдумы Александр Ремезков

| фото пресс-службы депутата Госдумы РФ | фото пресс-службы депутата Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Александр Ремезков исполнил новогоднюю мечту юного жителя города Ялуторовска в ходе всероссийской акции #ЁлкаЖеланий - десятилетнему Дмитрию вручили синий аккордеон его мечты.

Юный музыкант занимается по классу баян и делает большие успехи. У Димы множество дипломов в школе искусств, кроме того, он получил еще и диплом первой степени в конкурсе "Школьная звездочка" в родной общеобразовательной школе, сообщает пресс-служба депутата.

Подарок депутата Ремезкова Дима сразу же протестировал и остался в полном восторге от нового музыкального инструмента.

Депутат Александр Ремезков надеется, что этот народный русский инструмент поможет Диме развить свои музыкальные способности, и, возможно, в будущем стать талантливым известным исполнителем. "Очень рад, что смог исполнить желание юного музыканта. Мы старались выбрать для него современный, качественный аккордеон, - рассказал он. - От всего сердца желаю Дмитрию, его семье и всем жителям Тюменской области крепкого здоровья, мира и благополучия!".

Депутат напомнил, что акция #ЁлкаЖеланий, которая проводится при поддержке фонда президентских грантов, продолжается до конца февраля. Все это время ее участники исполняют мечты ребят в возрасте от 3до 17 лет из многодетных и малообеспеченных семей, детей–сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Видео пресс-службы депутата Госдумы РФ