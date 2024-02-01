  • 27 февраля 202427.02.2024вторник
  • USD92,6321
    EUR100,1776
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Упоровский предприниматель получил поддержку на открытие пекарни

Общество, 17:10 27 февраля 2024

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Предприниматель из с. Упорово Оганес Катикян воспользовался поддержкой фонда микрофинансирования и поручительством инвестиционного агентства Тюменской области на реализацию проекта открытия магазина-пекарни. Семь человек получили работу.

До 250 видов хлеба, багетов, выпечки, сдобы, а также кондитерских изделий насчитывается в ассортименте торговой точки "Настоящая пекарня". Кроме этого, здесь можно попробовать горячий кофе. Девиз предприятия - "Доступно и очень вкусно".

"Благодаря реализации проекта семь человек получат постоянные рабочие места, а жители села - вкусную выпечку. Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса открывают новые возможности для всех желающих. Мы готовы поддержать любое начинание предпринимателей, будь то открытие бизнеса, продвижение товаров и услуг, экспортная деятельность. Кроме этого, можно посетить и различные обучающие мероприятия, которые в течение года организует центр "Мой бизнес" совершенно бесплатно", - рассказала директор Упоровского представительства инвестиционного агентства Ирина Воронина.

Меры поддержки предпринимателям оказываются в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# инвестиционное агентство Тюменской области , пекарня , фонд микрофинансирования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 27.02.2024Упоровский предприниматель получил поддержку на открытие пекарни
16:59 27.02.2024В Уватском районе 44 донора сдали 20 литров крови за год
16:48 27.02.2024Цифровую трансформацию сельского хозяйства обсудили в Тюмени
16:33 27.02.2024В Тюмени сотрудники Сбера помогли клиенту спасти 1,7 млн рублей от мошенников