Якушев: регионы УФО показывают неплохие результаты в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование"

| Фото: с сайта полномочногл представителя президента Российской Федерации в УФО | Фото: с сайта полномочногл представителя президента Российской Федерации в УФО

Регионы Уральского федерального округа демонстрируют достаточно неплохие результаты в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование" по предварительным итогам 2023 года. Об этом сказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Полпред принял участие в круглом столе "Здравоохранение и образование – ключевые национальные приоритеты страны и основа повышения благополучия граждан" по ВКС. Дискуссия, организованная Счетной палатой России, состоялась в Тюмени 27 февраля.

Представители Уральского и Сибирского федеральных округов обсудили реализацию двух ключевых национальных проектов для повышения благополучия граждан – "Здравоохранение" и "Образование". В работе круглого стола приняла участие исполняющая обязанности председателя Счетной палаты России Галина Изотова.

"Сегодня мы обсуждаем важнейшие темы, а именно – реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Образование". Регионы Уральского федерального округа демонстрируют достаточно неплохие результаты по предварительным итогам 2023 года. Так, по данным за 11 месяцев четыре региона округа достигли и превысили установленные целевые значения по росту ожидаемой продолжительности жизни", – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред отметил, что пять регионов УФО в 2023 году превысили плановый уровень по количеству граждан, прошедших диспансеризацию. Четыре региона округа уже работают в единой региональной медицинской информационной системе. Еще два субъекта планируют завершить переход до конца 2024 года.

По словам Владимира Якушева, в 2023 году в округе проведен капитальный ремонт 148 школ. В ближайшие два года планируется отремонтировать более 200 объектов. "Построено в прошлом году 27 школ, еще одна завершена в феврале текущего года. В планах на ближайшие два года – еще 47 школ. Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием, в том числе в малокомплектных школах. На сегодняшний день это 707 тысяч человек", – уточнил Владимир Якушев.

Как сообщает сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты России Галина Изотова отметила, что с 2023 – 2025 годах на реализацию нацпроекта "Здравоохранения" в Уральском и Сибирском федеральных округах предусмотрено почти 84 млрд рублей.

Круглый стол также объединил представителей Минздрава России, Минпросвещения России, Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республики Тыва, Красноярского края, Новосибирской и Томской областей.