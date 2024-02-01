Первый фиджитал-центр откроют в Тюменской области 28 февраля

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый фиджитал-центр в Тюменской области откроют на набережной Туры, в районе моста Влюбленных, 28 февраля, сообщает информационный центр правительства региона.

Идею создания такой площадки поддержал глава региона Александр Моор.

Фиджитал-центры – это спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое пространство для совершенствования навыков в классических и в цифровых видах спорта.

Тюменский центр объединит две зоны. Первая цифровая. В ней спортсмены смогут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности для тренировок. Оборудование позволит проводить трансляции соревнований.

Вторая зона – спортивная. Уже оборудованы скейт-парк и памп-трек. Скоро их дополнят игровыми площадками.

Сегодня фиджитал-спорт приобретает все большую популярность. И Тюменская область активно поддерживает данное направление. В 2023 году была аккредитована областная федерация фиджитал-спорта. Сейчас наши земляки выступают в Казани на "Играх будущего", которые проводятся по инициативе президента России Владимира Путина.