  • 27 февраля 202427.02.2024вторник
  • USD92,6321
    EUR100,1776
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Первый фиджитал-центр откроют в Тюменской области 28 февраля

Общество, 20:32 27 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первый фиджитал-центр в Тюменской области откроют на набережной Туры, в районе моста Влюбленных, 28 февраля, сообщает информационный центр правительства региона.

Идею создания такой площадки поддержал глава региона Александр Моор.

Фиджитал-центры – это спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое пространство для совершенствования навыков в классических и в цифровых видах спорта.

Тюменский центр объединит две зоны. Первая цифровая. В ней спортсмены смогут использовать игровые компьютеры, приставки, очки виртуальной реальности для тренировок. Оборудование позволит проводить трансляции соревнований.

Вторая зона – спортивная. Уже оборудованы скейт-парк и памп-трек. Скоро их дополнят игровыми площадками.

Сегодня фиджитал-спорт приобретает все большую популярность. И Тюменская область активно поддерживает данное направление. В 2023 году была аккредитована областная федерация фиджитал-спорта. Сейчас наши земляки выступают в Казани на "Играх будущего", которые проводятся по инициативе президента России Владимира Путина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# спорт , Фиджитал , цифровые технологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 27.02.2024Первый фиджитал-центр откроют в Тюменской области 28 февраля
19:56 27.02.2024Якушев: регионы УФО показывают неплохие результаты в реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование"
19:40 27.02.2024Тренировочная эвакуация в случае лесного пожара прошла в микрорайоне Тюмени
18:49 27.02.2024От креативных предпринимателей Тюменской области ждут заявки на конкурс "Россия.Горизонты"