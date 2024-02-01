В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 22,7 % за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области с 19 по 25 февраля снизилась на 22,7 % по сравнению с предыдущей неделей и на 23 % ниже аналогичного периода прошлого года. Превышение эпидпорогов по совокупному населению и во всех возрастных группах не зарегистрировано, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости COVID-19 составил 15,5 на 100 тыс. населения, что ниже предыдущей недели на 15 %.

Эпидемиологи напоминают: в случае недомогания не занимайтесь самолечением, сразу обращайтесь к врачу, чтобы вовремя начать правильное и эффективное лечение.

Для профилактики вирусных инфекций используйте медицинские маски, чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиком, соблюдайте социальную дистанцию.