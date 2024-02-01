В Аромашевском районе автопредприятие получило в аренду базу на 14,9 тысячи квадратов без торгов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Базу со зданиями и строениями общей площадью 14 тыс. 966 кв. м получило автопредприятие в Аромашевском районе. Предприниматель воспользовался региональной мерой поддержки – получил недвижимость в аренду без торгов, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Договор аренды подписали администрация района и ООО "Запсибавто". Объекты недвижимости уже передали предприятию.

В ведомстве отметили, что предоставленная база - муниципальная собственность, которая предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства для их поддержки не на конкурсной основе.

Помощь оказана в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".