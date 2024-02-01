Второй корпус детского сада № 78 открыли в Тюмени после капремонта

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Второй корпус детсада № 78 по ул. Федюнинского, 11б в Тюмени открыли после капремонта 28 февраля. Работы проведены в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование".

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил новоселам подарки и рассказал, что в разных муниципалитетах за последние пять лет построено 11 детских садов. Еще 12 детсадов построят в ближайшую пятилетку.

"Основной объем придется на Тюмень и Тюменский район. Мы удовлетворяем спрос на места в детских садах. Я неоднократно говорил, что наша задача – строить детские сады там, где идет активное жилищное строительство. Важно, что в отремонтированных и построенных дошкольных объектах открываются группы для малышей, как, например, в 78-м детском саду", - отметил глава региона.

По информации городской администрации, здание детсада было построено 40 лет назад, в 90-е годы его часть находилась в коммерческом пользовании. Благодаря обновленному просторному корпусу 78 детского сада потребность этого района Тюмени в местах полностью решена. Дошкольное учреждение могут посещать 430 ребят. Девять групп создано для детей до трех лет, пять групп для детей от 3 до 7 лет.