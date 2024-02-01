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Цирковые "пенсионеры" Жан и Груша доживают свой век в тюменском Лукоморье

Общество, 13:10 29 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Животные-"пенсионеры" из цирков обитают в Тюменском центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья". Это яванская макака и гималайская медведица.

"У нас есть обезьяны, которые всю жизнь отработали в цирке. Сейчас они на счастливой пенсии. Яванская макака Жан много лет работал в известном цирке династии Корниловых, участвовал в съемках телешоу "Битвы экстрасенсов" — участники должны были найти его на одном задании. Сейчас он доживает свой век у нас. Из цирка часто рано уходят самцы определенных пород. Они перестают поддаваться дрессировке, если они не кастрированы, поэтому им ищут новый дом", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ветеринарный врач центра "У Лукоморья" Татьяна Усламина.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В вольере на уличной территории центра живет гималайская медведица Груша. Ей 25 лет, из них 17 она отработала в Московском цирке.

"Представители цирка, где работала Груша, узнали, что здесь есть хорошие люди, которые ухаживают за животными. Передали ее специально нам. Минувшим летом ей построили новый вольер, который в два раза больше предыдущего. Есть собственный бассейн и теплый большой дом", — поделилась Татьяна Усламина.

Медведицу балуют кашей со скумбрией, вареной картошкой, морковкой и яйцами. Иногда в рацион включают творог. Бывшая артистка цирка очень любит кашу с морожеными ягодами — черникой, малиной, клубникой, облепихой.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# животные , питомник

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