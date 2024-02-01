В Ишимском районе разобьют новый сквер на месте старого парка

| Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: Департамент ЖКХ Тюменской области

Новый современный сквер появится в с. Стрехнино Ишимского района на месте 40-летнего парка площадью около 2 гектаров. С инициативой о благоустройстве любимого зеленого уголка вышли жители села.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

По словам руководителя муниципалитета, создание сквера начнется весной текущего года и продлится до 2025-го в рамках субсидий, предоставляемых органам местного самоуправления из бюджета Тюменский области.

"Сквер расположен за районным спорткомплексом и домом культуры, он точно станет одним из любимых мест отдыха местных жителей после благоустройства. Рядом с ним, на стадионе, находится новая площадка под открытым небом для сдачи норм ГТО, также возведенная на средства, выделенные из областного бюджета. Людям будет удобно заниматься спортом, гулять по новой рекреационной зоне", - пояснил Сергей Ломовцев.

Строить объект будут в два этапа. Весной и летом проведут подготовительные и земляные работы, планирование территории. Состоится устройство тротуаров, электроснабжения, наружных сетей канализации и водопровода.

В 2025 году установят малые архитектурные формы, проведут озеленение и освещение территории сквера.

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Инна Кондрашкина