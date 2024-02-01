Премию "Команда Путина" вручили 13 жителям Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 жителям Тюменской области вручили премию "Команда Путина". Все награжденные внесли большой вклад в развитие общества, помогая людям и сплачивая команды.

Как отметила на церемонии вручения директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова, люди являются главной ценностью.

"За последние 20 лет у нас в стране произошли колоссальные изменения. И это благодаря людям, которые работают на благо нашей страны, которые каждый день благодаря своему труду меняют Родину к лучшему", - подчеркнула директор департамента.

Она вручила награды двум докторам, которые первыми отправились на помощь бойцам специальной военной операции. Игорь Амелин работает заведующим отделением хирургии областной больницы № 3 Тобольска. Он активно внедряет хирургические методики лечения сложных пациентов. С начала СВО он регулярно работает в госпиталях на новых территориях. По его словам, это решение далось непросто. Хирург работал на первом и втором этапах оказания хирургической помощи. Оперировал пациентов с минно-взрывными и пулевыми ранениями. Приходилось отмывать раненых от грязи, переносить их, жить в подвалах, мерзнуть зимой. Он оперировал не только бойцов, но и оказывал медпомощь мирному населению.

Награда вручена и его коллеге – хирургу областной больницы № 3 Феликсу Гурницкому. После начала специальной военной операции он взял отпуск за свой счет и уехал в Луганскую Народную Республику. Работал в военном госпитале.

"Самое сложное было адаптироваться. Сегодня ты еще дома, а завтра – глаза бойцов. В процессе понял, что они на работе и я на работе. Это наши защитники. Там пришлось пересмотреть жизнь полностью. Сомнений нет. Сейчас я снова подал заявку, чтобы поехать лечить бойцов. А пока с единомышленниками делаем ножи для военнослужащих. Это не только средство защиты, но и в быту им нужны – открыть банку, нарезать хлеб. В Тобольске же нашел единомышленников. Сколотилась команда", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" хирург.

За заслуги на СВО Павла Кухаронака отметил в номинации "Подвиг". Ветеран второй чеченской войны пошел на специальную военную операцию вслед за сыном. В одном из боев осенью 2022 года мехвзвод БМД-2 спас жизнь 20 солдат, вывезя их с поля боя. Награжденного зал приветствовал стоя и аплодируя.

В номинации "Семья" премию "Команда Путина" вручили Галине Назаровой. В ее семье 26 детей. В 2001 году она стала приемным родителем, хотя на тот момент с мужем воспитывали уже троих детей. 14 детей уже стали взрослыми, самостоятельными и завели свои семьи, в которых воспитывают 24 детей. Галина Назарова помнит дни рождения каждого внуки и внучки.

Отмечены почётными наградами два лидера волонтерских движений. Любовь Сидоренко еще до начала СВО помогала Луганской Народной Республике. А в 2022 году она организовала движение "Масксети72", а через год возглавила общественную организацию при ДОСААФ "Содействие72". В организации уже 200 волонтеров. Они плетут сети, собирают перевязочные наборы, изготавливают сухой душ, вяжут носки и жилеты, шьют подушки для госпиталей. И все это самостоятельно доставляют бойцам в зону СВО.

Организатор движения "Теплозов72" Елена Балина отметила, что награда придаст ей новую энергию. Она объединила более одной тысячи женщин, которые вяжут носки, шапки, варежки для бойцов. Мастерицы из Тюменской области отправили на СВО десятки тысяч вещей. Далее начали делать и другие необходимые военнослужащим вещи. Только сухих супов для полевой кухни изготавливают более пяти тысяч порций в неделю.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Награда для меня сейчас – это воодушевление на будущую работу. Это движение для меня. За два года менялись направления, но мы работаем по запросам, которые получаем. У меня огромный опыт организационной работы. И это мне сейчас очень пригодилось. С началом СВО поняла, что если не я, то кто соберет мастериц, воодушевит, найдет ресурсы. От нас зависит многое. Сейчас для госпиталей шьем очень много изделий. У нас есть Telegram-канал и штаб с огромной площадью", - уточнила организатор.

Как подчеркнула руководитель Олимпийского совета Тюменской области, директор Центра спортивной подготовки по лыжным гонкам и биатлону и сопредседатель регионального штаба Народного фронта Луиза Носкова, каждый из награжденных — человек с большой буквы.

"Человек, который своими действиями вносит доброту в наши сердца. Хочу пожелать всем вам, чтобы вы продолжали транслировать все свои лучшие качества, особенно для нашей молодежи", - добавила Луиза Носкова.

Отметим, что премия инициирована Народным фронтом. Это выражение благодарности и общественного признания гражданским активистам. В числе номинантов – волонтёры, участники и организаторы НКО, военные врачи, ветераны СВО, учителя, деятели культуры, а также представители Народного фронта. Все они помогают Родине, объединяя вокруг себя команды единомышленников.

Оксана Корнеенкова