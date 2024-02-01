Легопроспект "Тюмень – город будущего" представили педагоги дошкольного отделения школы № 89

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Легопроспект "Тюмень – город будущего" представили педагоги дошкольного отделения школы № 89 "Крепыш" губернатору Тюменской области Александру Моору и главе города Руслану Кухаруку 28 февраля.

Коллектив учреждения презентовал дизайн-проекты городских локаций Тюмени завтрашнего дня.

"Ребята хотят, чтобы наш город был красивым, зелёным и в нём появился зоопарк. Они уже его построили из конструктора, конечно, а ещё "реконструировали" аэропорт и смоделировали новые умные дома. Они надеются, что их идеи понравятся", - рассказали в дошкольном отделении школы.

По словам директора школы Файзили Джумко, два образовательных блока дошкольного отделения вмещают около 30 групп, они готовы принять 900 дошколят.

"Важно, что обеспечены условия для реализации адаптированной образовательной программы. Мы сохранили специфику этого дошкольного учреждения: у нас есть возможности для обеспечения педагогической коррекции, оздоровления детей и обеспечения медицинских услуг", - отметила она.

Помимо большого спортивного и двух танцевальных залов, здесь есть кабинет ЛФК, сенсорная и нейросенсорная комнаты, спелеокамера, бассейн, сауна. Для детей разрабатываются образовательные маршруты по психологической коррекции, педагоги занимаются развитием познавательной активности, проводят занятия для развития интеллекта. Например, с помощью "умного пола" малыши учились ориентироваться в геометрических формах и цветах.

Глава Тюмени отметил, что работа по капитальному ремонту дошкольных учреждений будет продолжена: "На сегодняшний день по трём объектам, которые находятся в муниципальной собственности и требуют капитального ремонта, разрабатывается проектная документация. Надеюсь, при формировании бюджета они уже войдут в план производства работ на ближайшую трёхлетку".

Также в 2024 г. начнется реализация масштабного проекта капитального ремонта школы № 22 на ул. Садовой.