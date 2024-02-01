Владимир Якушев подписал трехстороннее соглашение с союзом промышленников и профсоюзами в УФО

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Трехстороннее соглашение с Координационным советом отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Уральском федеральном округе и Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов УФО подписал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда.

"У органов власти, работодателей и профсоюзов существуют свои задачи. Но есть главная, объединяющая цель - это забота о человеке. Достойные условия и охрана труда, благосостояние семей работников — это три ключевых приоритета для власти, бизнеса и профсоюзов", – Сказал Владимир Якушев.

Профсоюзы объединяют более двух млн жителей УФО. Подписи под соглашением поставили Владимир Якушев, вице-президент РСПП Владимир Черкашин и председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов УрФО Андрей Ветлужских. Добавим, аналогичное соглашение уже действовало в 2019-2022 годах. Оно помогло выстроить эффективную систему социального партнёрства, наладить диалог с профсоюзами и объединением работодателей