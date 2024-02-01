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Более 100 аппаратно-программных комплексов на базе ИИ используют в региональных больницах

Общество, 19:24 28 февраля 2024

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Более 100 аппаратно-программных комплексов "MDDC Кардио" с встроенным алгоритмом на базе искусственного интеллекта для обработки ЭКГ от компании СберМедИИ интегрировали в работу 11 медицинских организаций Тюменской области, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Благодаря обработке ЭКГ с помощью "MDDC Кардио" повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение в диагностике помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов в регионах страны, в том числе в труднодоступных населённых пунктах", - сказала директор департамента по продуктам СберМедИИ Елена Соколова.

Региональные врачи используют искусственный интеллект для ранней диагностики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Технология на базе ИИ с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии, увеличивает скорость обработки ЭКГ-исследований на 20%.

"Искусственный интеллект никогда не заменит врачей, при этом он помогает им в ежедневной работе, повышает точность диагностики заболеваний и эффективность лечения. Тюменская область является одним из лидеров в России по использованию современных технологий в здравоохранении. Вместе с региональным правительством Сбер уже реализовал несколько проектов в этом направлении и всегда готов помочь в поиске и внедрении уникальных инновационных решений для медицинских учреждений", - добавил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

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# здравоохранение , искусственный интеллект , Сбербанк

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