Александр Моор: темп развития "Движения Первых" в Тюменской области не должен снижаться

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Патриотическое воспитание детей и молодежи остается приоритетным направлением работы для органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая очередное заседание регионального Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение Первых".

"Наше заседание проходит после Дня защитника Отечества. Сегодня этот праздник приобрел особое значение для всех нас. Мы живем рядом с нашими героями, которые защищают Россию на передовой. Мы безгранично благодарны им за это. С 23 февраля Тюменская область включилась во Всероссийскую военно-патриотическую игру "Зарница 2.0". Во всех муниципальных образованиях региона пройдут этапы игры, а в мае - лучшие команды встретятся на региональном турнире в Тюмени", – отметил губернатор.

Говоря о планах на 2024 год, глава региона подчеркнул, что объявленный президентом России Год семьи – отличный повод вовлечь родителей в деятельность "Движения Первых". Региональное правительство внимательно рассмотрит инициативы участников движения, касающиеся празднования 80-летнего юбилея Тюменской области.

"Летом Движение Первых" не уходит на каникулы. Тысяча мальчишек и девчонок примут участие в программе "Время Первых". Мы продолжим добрую традицию сотрудничества с нашей подшефной территорией – городом Краснодоном и Краснодонским районом", – заявил Александр Моор.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании принял участие заместитель председателя правления Общероссийского "Движения Первых" Марат Закиров. Он поблагодарил региональную и муниципальные команды Тюменской области за результативную работу.

"В 2023 году по итогам нашего грантового конкурса Тюменская область получила свыше 63 миллионов рублей. Это очень хороший результат. По количеству грантов регион занял первое место в России. Все запланированные мероприятия проведены на высоком уровне. Уверен, что и в 2024 году эта планка будет взята", – сказал Марат Закиров. В конкурсе на получение грантов могут принимать участие как школы, так и высшие учебные заведения, колледжи и техникумы, а также первичные отделения "Движения Первых", напомнил он.

Юные участники заседания рассказали о работе делегации Тюменской области во II съезде "Движения Первых", который прошел в Москве на международной выставке-форуме "Россия" с участием главы нашего государства.

"На церемонии закрытия съезда мы вместе с президентом России исполнили Гимн Российской Федерации. Невероятные эмоции и гордость за страну, за "Движение первых" испытал и я, и, как мне кажется, все участники встречи. Такие события очень вдохновляют развиваться и быть лучше", – сказал в своем выступлении делегат съезда, ученик 10 класса тюменской средней школы № 69, координатор регионального сообщества проекта "Большая перемена" Алексей Яковлев.

Завершая заседание, Александр Моор пожелал тюменской делегации, которая отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, достойно представить наш регион.

"Необходимо в этом году не снижать темп развития "Движения Первых" в нашем регионе, который мы с вами сами определили. Мы не должны оставить без внимания ни одну инициативу наших ребят", – подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко