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В Ишиме горожане выберут дизайн-проект нового общественного пространства

Общество, 12:48 29 февраля 2024

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Дизайн-проект нового общественного пространства предстоит выбрать жителям Ишима. На выбор представлены два варианта будущего сквера в районе домов № 2а и 4 на ул. Сургутской, сообщает администрация города.

"Это может быть активная семейная площадка, состоящая из прогулочной зоны, велодорожки и детского комплекса с научно-развивающими элементами. Либо благоустроенный уголок с деревьями, кустарниками, зелёным газоном и пешеходными дорожками", - уточнили в муниципалитете.

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Площадь нового общественного пространства составит 5,5 тыс. кв. м. Она граничит с умной спортивной площадкой, построенной в 2023 году.

Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

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# благоустройство , Ишим , национальный проект Жилье и городская среда

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