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В Тюмени в первый день весны начнется "Котовасия"

Общество, 17:13 29 февраля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Традиционная выставка "Котовасия" с работами художников, посвященных кошкам, откроется в музее Машарова 1 марта. Начало — в 18 часов 30 минут.

"Без кого невозможно представить март? Конечно же, без мартовских котов. Трогательных, милых, игривых, ласковых, дерзких. Всех этих пушистых питомцев с разными характерами можно будет увидеть на двух городских площадках. "Котовасия" ждет посетителей в арт-пространстве "Тюменская Третьяковка" (ул. 50 лет Октября, 29, ТЦ "Мистраль", второй этаж) и в музее Машарова (ул. Ленина, 24)", — написала автор работ с кошками, тюменская художница Алевтина Юрчак на своей странице.

На экспозиции жители областного центра увидят работы в различных жанрах и техниках декоративно-прикладного искусства: керамика, лоскутное шитье, куклы, живопись, графика, картины и многое другое. В арт-пространстве "ТТ" посетители смогут приобрести понравившиеся работы.

Выставка продлится весь март. Возрастное ограничение: 0+.

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# выставка , художники

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