В Тюмени воспитанники школы искусств дадут концерт к 8 Марта

| Фото: Детская школа искусств имени В.В. Знаменского ВКонтакте | Фото: Детская школа искусств имени В.В. Знаменского ВКонтакте

Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, организуют учащиеся детской школы искусств им. В. В. Знаменского в Тюмени 5 марта.

Как отметили в городском департаменте культуры, ребята выступят с творческим концертом и покажут выставку для мам "Весенний букет". В программе концерта - виртуозная игра на фортепиано, скрипке, виолончели, исполнение песен хором "Вдохновение". Преподаватели художественного отделения проведут мастер класс "Сюрприз для мамы".

Тюменцев ждут в 18 часов по адресу ул. Герцена, 43 (помещение 2). Вход свободный. Возрастное ограничение 0+