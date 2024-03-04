  • 4 марта 20244.03.2024понедельник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени воспитанники школы искусств дадут концерт к 8 Марта

Общество, 08:27 04 марта 2024

Детская школа искусств имени В.В. Знаменского ВКонтакте | Фото: Детская школа искусств имени В.В. Знаменского ВКонтакте

Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, организуют учащиеся детской школы искусств им. В. В. Знаменского в Тюмени 5 марта.

Как отметили в городском департаменте культуры, ребята выступят с творческим концертом и покажут выставку для мам "Весенний букет". В программе концерта - виртуозная игра на фортепиано, скрипке, виолончели, исполнение песен хором "Вдохновение". Преподаватели художественного отделения проведут мастер класс "Сюрприз для мамы".

Тюменцев ждут в 18 часов по адресу ул. Герцена, 43 (помещение 2). Вход свободный. Возрастное ограничение 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Международный женский день

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 04.03.2024В Тюмени воспитанники школы искусств дадут концерт к 8 Марта
08:24 04.03.2024В новом тюменском центре фиджитал-спорта смогут заниматься жители любого возраста
08:14 04.03.2024115 юных тюменцев заявились на девятый сезон всероссийского конкурса "Большие вызовы"
18:46 03.03.2024В Тюмени благоустроят пять общественных территорий