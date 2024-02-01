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Юные тюменцы сыграют в настольный теннис на региональном первенстве

Спорт, 17:35 29 февраля 2024

Федерация настольного тенниса Тюменской области | Фото: Федерация настольного тенниса Тюменской области

Региональное первенство по настольному теннису пройдет в Тюмени в спортивном комплексе "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) с 1 по 3 марта. Начало соревнований в 10 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За звание лучших поборются 200 юношей и девушек в возрасте от 10 до 16 лет со всей Тюменской области.

По итогам соревнований сильнейшие спортсмены в возрастной категории до 16 лет отправятся на первенство Уральского Федерального округа в Уват, которое состоится с 6 по 10 марта. Победители до 14 лет выступят в следующем этапе в Магнитогорске в апреле.

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