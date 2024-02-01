  • 29 февраля 202429.02.2024четверг
  • USD91,8692
    EUR99,4500
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

"Парту Героя" Тимура Мухутдинова открыли в школе Ембаево

Общество, 19:20 29 февраля 2024

Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

"Парту Героя" в память о сотруднике СОБР Росгвардии Тюменской области, майоре милиции и Герое России Тимуре Мухутдинове открыли в средней школе Ембаево. Много лет назад он сам учился здесь.

Офицер погиб в октябре 2010 года. Находясь в служебной командировке на боевом посту спас жизни нескольких десятков своих сослуживцев и мирных граждан. Ему удалось предотвратить нападение террориста-смертника, который был в машине, начиненной взрывчаткой. Этот груз должен был прибыть на базу российского спецназа на Северном Кавказе.

"Школьникам желаю равняться на своего земляка, быть достойными гражданами России, поддерживать друг друга в трудную минуту, достигать поставленных целей, успехов в учёбе, чтобы быть достойными посидеть за партой Героя России. Мы со своей стороны готовы оказать содействие в военно-патриотической работе. Ждём выпускников в ряды подразделений Росгвардии", - сказал начальник территориального управления ведомства полковник полиции Евгений Федоткин.

О Герое России – брате, ученике, сослуживце было сказано много тёплых слов. Участники мероприятия вспомнили, каким он был озорным, умным, спортивным парнишкой и отважным, самоотверженным бойцом спецподразделения. Тимур Мухутдинов увлекался историей России, альпинизмом, много времени уделял военно-патриотическому воспитанию ребят из родной школы.

За его именной партой, на которой размещена информация о нем, будут сидеть лучшие ученики, отличившиеся в учёбе и спорте. На стене учебного заведения, и дома, где он жил, несколько лет назад установили мемориальные доски. Именем Героя названы улицы в городе Тюмени и Ембаево.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Ембаево , парта Героя , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 29.02.2024В Тюменской области расселят жителей почти 100 аварийных многоквартирных домов в 2024 году
20:09 29.02.2024 Максим Афанасьев: инициатива президента России Владимира Путина поможет сберечь наше историческое наследие
19:36 29.02.2024Для педагогов-наставников в Тюменской области установлены повышающие коэффициенты
19:36 29.02.2024Тюменская область вошла в лидеры России по капремонту школ