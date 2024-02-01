"Парту Героя" Тимура Мухутдинова открыли в школе Ембаево

| Фото: Росгвардия по Тюменской области | Фото: Росгвардия по Тюменской области

"Парту Героя" в память о сотруднике СОБР Росгвардии Тюменской области, майоре милиции и Герое России Тимуре Мухутдинове открыли в средней школе Ембаево. Много лет назад он сам учился здесь.

Офицер погиб в октябре 2010 года. Находясь в служебной командировке на боевом посту спас жизни нескольких десятков своих сослуживцев и мирных граждан. Ему удалось предотвратить нападение террориста-смертника, который был в машине, начиненной взрывчаткой. Этот груз должен был прибыть на базу российского спецназа на Северном Кавказе.

"Школьникам желаю равняться на своего земляка, быть достойными гражданами России, поддерживать друг друга в трудную минуту, достигать поставленных целей, успехов в учёбе, чтобы быть достойными посидеть за партой Героя России. Мы со своей стороны готовы оказать содействие в военно-патриотической работе. Ждём выпускников в ряды подразделений Росгвардии", - сказал начальник территориального управления ведомства полковник полиции Евгений Федоткин.

О Герое России – брате, ученике, сослуживце было сказано много тёплых слов. Участники мероприятия вспомнили, каким он был озорным, умным, спортивным парнишкой и отважным, самоотверженным бойцом спецподразделения. Тимур Мухутдинов увлекался историей России, альпинизмом, много времени уделял военно-патриотическому воспитанию ребят из родной школы.

За его именной партой, на которой размещена информация о нем, будут сидеть лучшие ученики, отличившиеся в учёбе и спорте. На стене учебного заведения, и дома, где он жил, несколько лет назад установили мемориальные доски. Именем Героя названы улицы в городе Тюмени и Ембаево.