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В Сладковском районе фермеры четырех сел вошли в проект по разведению дорперов

Экономика, 11:08 01 марта 2024

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

Владельцы личных подсобных хозяйств четырех сел вошли в проект по разведению дорперов в Сладковском районе. Они получили 12 породистых баранов-производителей, сообщил глава района Александр Иванов в своем Telegram-канале.

Первую партию производителей увезли в ЛПХ Майского, Маслянского, Новоандреевского и Степновского сельских поселений.

Отметим, что дорперы являются мясной породой. Получить их для разведения владельцы ферм и личных подсобных хозяйств могут в кооперативе "Таволжан".

Более подробно об условиях здесь.

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# АПК , разведение , Сладковский район

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