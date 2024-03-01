В Сладковском районе фермеры четырех сел вошли в проект по разведению дорперов
Экономика, 11:08 01 марта 2024
| Фото: администрация Сладковского района
Владельцы личных подсобных хозяйств четырех сел вошли в проект по разведению дорперов в Сладковском районе. Они получили 12 породистых баранов-производителей, сообщил глава района Александр Иванов в своем Telegram-канале.
Первую партию производителей увезли в ЛПХ Майского, Маслянского, Новоандреевского и Степновского сельских поселений.
Отметим, что дорперы являются мясной породой. Получить их для разведения владельцы ферм и личных подсобных хозяйств могут в кооперативе "Таволжан".
Более подробно об условиях здесь.