Жилой дом горел в селе Кулаково Тюменского района

| Фото: управление МЧС по Тюменской области | Фото: управление МЧС по Тюменской области

30 сотрудников противопожарной службы тушили жилой деревянном дом в с. Кулаково Тюменского района вечером 29 февраля, сообщает МЧС по Тюменской области.

В тушении также было задействовано семь единиц основной и специальной техники. В сильном задымлении работали два звена газодымозащитной службы.

Пожарным удалось остановить распространение огня. Дом был поврежден пожаром на площади 150 кв. м. Пострадавших нет, основная версия - короткое замыкание проводки.