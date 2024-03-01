Жилой дом горел в селе Кулаково Тюменского района
Происшествия, 10:24 01 марта 2024
| Фото: управление МЧС по Тюменской области
30 сотрудников противопожарной службы тушили жилой деревянном дом в с. Кулаково Тюменского района вечером 29 февраля, сообщает МЧС по Тюменской области.
В тушении также было задействовано семь единиц основной и специальной техники. В сильном задымлении работали два звена газодымозащитной службы.
Пожарным удалось остановить распространение огня. Дом был поврежден пожаром на площади 150 кв. м. Пострадавших нет, основная версия - короткое замыкание проводки.