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Традиционный обряд ханты и манси "Угощение луны" проведут в Тюмени

Общество, 09:07 05 марта 2024

дворец национальный культур "Строитель" | Фото: дворец национальный культур "Строитель"

Традиционный обряд ханты и манси "Угощение луны" состоится в археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевское 10 марта. Это начало празднования Нового года. Ханты и манси устраивают это событие в январе, феврале и марте на растущую луну, сообщает Дворец национальных культур "Строитель".

Для гостей будут работать интерактивные площадки "Сказки в чуме", северная кухня, фотозона, этностарт. Проведут и спортивные состязания по национальным видам спорта, экскурсии по выставкам "Из глубины веков" и "Обрядовая культура народов Севера". Помимо этого пройдет театрализованное действие "Месяц и солнце" и дегустация национальных блюд. Детям устроят игры "Поездки на тундре" и конкурс загадок "Снежная тундра".

Вход свободный, начало в 17 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Отметим, основной целью мероприятия является сохранение и дальнейшее развитие культур коренных малочисленных народов Севера Тюменской области.

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# коренные народы Севера , манси , праздник , ханты

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