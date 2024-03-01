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В Тюменской области с начала 2024 года работу нашли 1,2 тысячи жителей

Экономика, 17:43 01 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,2 тысячи жителей Тюменской области нашли подходящую работу с начала 2024 года. Всего, по данным на 29 февраля, за помощью в трудоустройстве в центра занятости обратились 2,6 тыс. человек.

Как отметили в региональном департаменте труда и занятости населения региона, работодатели предлагают 19,6 тысяч вакансий. Из них 2,8 тысяч – в строительной отрасли, еще более 9 тысяч вакансий в сферах обрабатывающих производств, образования, транспортировки и хранения, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,33 %.

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# занятость , трудоустройство

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