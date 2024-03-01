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Команда из Тюмени реализует проект "Культурное сердце Краснодона"

Общество, 18:36 01 марта 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Проект "Культурное сердце Краснодона" реализует команда из Тюмени. Представили Центра креативных проектов сельских территорий переоборудовали библиотеку в ЛНР и запустят серию мероприятий в ней, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Инициативу Центра креативных проектов сельских территорий поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

На средства гранта закупили технику и оборудование, мебель, настольные игры. На днях все это было доставлено в библиотеку, смонтировано и установлено. В рамках проекта в обновленном пространстве будут проходить мероприятия по трем направлениям: кинопедагогика, игроMIX, Академия творчества.

Библиотека в Краснодоне – девятая, которую переоборудовал Центр креативных проектов сельских территорий. Раньше подобные проекты были реализованы в Тюменской и Курганской областях. Команда планирует продолжить комплексное развитие сельских территорий.

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# библиотеки , Краснодон , проекты

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