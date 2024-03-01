Владимир Якушев назвал подготовку кадров для машиностроения залогом побед

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Для достижения целей в области машиностроения и оборонной промышленности, обозначенных президентом РФ в послании Федеральному собрания, особое внимание необходимо уделить подготовке кадров. Это отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который принял участие в совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

"Президент в своем послании предложил ряд мер, которые помогут отечественному машиностроению выйти на новые высоты, подчеркнул полпред. - Во многом это зависит от того, как быстро мы сможем усовершенствовать систему работы с квалифицированными кадрами: от ранней профориентации, повышения качества образования и до привлечения необходимых специалистов в отрасль. В этом залог наших будущих побед".

Глава Союза машиностроителей Сергей Чемезов, сообщил, что прошедший год, несмотря на сложности, продемонстрировал высокую устойчивость реального сектора российской экономики.

"Успехи стали возможны благодаря решениям нашего президента и эффективной работе правительства. Особая роль в получении таких результатов принадлежит промышленным и оборонным предприятиям, включая коллективы, входящие в СоюзМаш",- заявил он.

Союз машиностроителей России - организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 77 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса, сообщает пресс-служба постпредства.