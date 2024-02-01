В Тюменской области расселят жителей почти 100 аварийных многоквартирных домов в 2024 году

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Жителей почти 100 аварийных многоквартирных домов и блокированной застройки расселят в Тюменской области в 2024 г. В том числе в Тюмени, Заводоуковске, Нижнетавдинском и Уватском районах.

Как сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, в регионе за 16 лет расселено 590,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Регион с опережением выполнил показатели региональной адресной программы.

"С 2008 года благодаря различным программам расселения аварийного жилья в новые квартиры переехали 38 тысяч 569 жителей Тюменской области. Для сравнения, эта цифра сопоставима с численностью населения Ялуторовска", - отметил Павел Перевалов.

Отметим, работа продолжится в рамках стартовавшей в стране новой программы расселения аварийного жилья. Ее темпам уделил внимание президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. За 16 лет в общей сложности в новые квартиры переехали 1 млн 730 тыс. человек. В предстоящие шесть лет важно не снижать эту динамику. Он поручил правительству России подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.