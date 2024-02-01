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Для педагогов-наставников в Тюменской области установлены повышающие коэффициенты

Общество, 19:36 29 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Повышающие коэффициенты были установлены в Тюменской области педагогическим работникам, которые имеют квалификацию педагога-наставника. Регион ввел эту меру одним из первых в стране, сообщает информационный центр областного правительства.

Также Тюменская область в числе первых вошла в проект "Навигаторы детства". В каждой школе, во всех колледжах и техникумах работают советники директоров по воспитанию. Они не только знакомят ребят с проектами и возможностями, которые им предоставляются на федеральном и региональном уровнях, но и становится наставниками для ребят.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тыс. рублей. А с 1 сентября производить выплату в 5 тыс. рублей всем советников директоров по воспитанию.

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# Владимир Путин , педагоги , поддержка , послание президента

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