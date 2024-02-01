  • 29 февраля 202429.02.2024четверг
  • USD91,8692
    EUR99,4500
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В 2024 году исполняется 10 лет легендарной "русской весне"

Общество, 18:51 29 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете Тюменская область вошла в лидеры России по капремонту школ

10 лет исполняется легендарной "русской весне" в 2024 году. Об этой дате напомнил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Мы поддержали наших братьев и сестёр, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной "русской весне". Но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем, вместе всё сможем", - заявил глава государства.

Напомним, в 2014 году тысячи жителей Тюменской области вышли на площадь 400-летия Тюмени, чтобы поддержать соотечественников в Крыму и Севастополе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Путин , Крым , послание президента

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 29.02.2024В Тюменской области расселят жителей почти 100 аварийных многоквартирных домов в 2024 году
20:09 29.02.2024 Максим Афанасьев: инициатива президента России Владимира Путина поможет сберечь наше историческое наследие
19:36 29.02.2024Для педагогов-наставников в Тюменской области установлены повышающие коэффициенты
19:36 29.02.2024Тюменская область вошла в лидеры России по капремонту школ