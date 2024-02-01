В 2024 году исполняется 10 лет легендарной "русской весне"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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10 лет исполняется легендарной "русской весне" в 2024 году. Об этой дате напомнил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Мы поддержали наших братьев и сестёр, их волю быть с Россией, и в этом году десять лет легендарной "русской весне". Но и сейчас энергия, искренность, мужество её героев – крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Всё это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы всё преодолеем, вместе всё сможем", - заявил глава государства.

Напомним, в 2014 году тысячи жителей Тюменской области вышли на площадь 400-летия Тюмени, чтобы поддержать соотечественников в Крыму и Севастополе.