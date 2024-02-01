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В Тюменской области будут развивать профориентацию, воплощая новый нацпроект "Кадры"

Политика, 17:30 29 февраля 2024

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Новый национальный проект "Кадры"анонсировал Президент России Владимир Путин. Он будет направлен на решение проблем, связанных с нехваткой кадров, а также на развитие системы профориентации.

Как напоминает информационный центр правительства Тюменской области, вопросы развития кадрового потенциала региона были одной из ключевых тем послания губернатора Тюменской области Александра Моора Тюменской областной думе, состоявшегося в ноябре прошлого года. В соответствии с обозначенными президентом России подходами и задачами в регионе создадут межведомственную комиссию по вопросам профессиональной ориентации, объединяющая сферы занятости, образования, молодежной политики, а также иные профильные организации.

Основной задачей комиссии будет развитие системы профориентационной работы для подготовки кадров в соответствии с текущими потребностями регионального рынка труда. Соответствующий проект распоряжения правительства Тюменской области уже подготовлен.

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# Александр Моор , Владимир Путин , национальный проект

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