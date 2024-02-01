  • 29 февраля 202429.02.2024четверг
  • USD91,8692
    EUR99,4500
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году

Общество, 17:16 29 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области будут развивать профориентацию, воплощая новый нацпроект "Кадры"

Продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному Собранию РФ 29 февраля.

"Развитие регионов в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. Современный, безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока", - подчеркнул глава государства.

Он также уточнил, что за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Путин , строительство дорог

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 29.02.2024Диана Гурцкая: в Тюмени и области делается многое для людей с инвалидностью
18:35 29.02.2024На ледовой переправе Тобольск - Бекерева понизят грузоподъемность
18:19 29.02.2024Ирина Михайлова: появление национального проекта "Молодежь России" долгожданная инициатива
17:57 29.02.20241 марта - события дня