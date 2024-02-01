Владимир Путин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году
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Продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному Собранию РФ 29 февраля.
"Развитие регионов в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Уже открылось скоростное автомобильное движение между Москвой и Казанью. В текущем году продлим магистраль до Екатеринбурга, а в следующем – до Тюмени. Современный, безопасный маршрут пройдет через всю страну до Владивостока", - подчеркнул глава государства.
Он также уточнил, что за шесть лет в России должно быть построено более 50 обходов городов.
Оксана Корнеенкова