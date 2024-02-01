Александр Моор: новые национальные проекты позволят поддержать еще больше семей

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Далее в сюжете Владимир Якушев: все инициативы президента России направлены на повышение качества жизни людей

Новые национальные проекты "Семья" и "Продолжительное и активное долголетие" позволят поддержать еще больше семей с детьми. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Родители, которые воспитывают двоих и более ребятишек, получат налоговые вычеты. Программы семейной ипотеки и материнского капитала будут продлены до 2030 года. Полностью согласен с президентом, что большая многодетная семья должна стать в нашей стране нормой", - отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что президент поставил задачи практически по всем ключевым направлениям развития государства. Как считает Александр Моор, отдельные моменты еще потребуют осмысления и проработки: "Несомненно, сегодняшнее выступление Владимира Владимировича Путина – это программа развития и процветания России на ближайшие годы".

Напомним, запуск национальных проектов "Семья" и "Продолжительное и активное долголетие" президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию РФ 29 февраля.