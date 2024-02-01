Владимир Якушев: все инициативы президента России направлены на повышение качества жизни людей

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Все инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным направлены на повышение качества жизни людей. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, комментируя послание главы государства Федеральному Собранию РФ.

"Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, страна продолжает поступательное развитие. Мы смогли создать для этого необходимый запас прочности. В своём послании президент подробно обозначил векторы развития России на ближайшие шесть лет. Все озвученные инициативы направлены на повышение качества жизни людей: поддержку регионов, обеспечение технологического суверенитета страны, уверенного роста и развития экономики. В фокусе внимания – семьи с детьми, здоровье, образование, кадровый вопрос, развитие технологий. Серьёзную роль в достижении поставленных президентом целей сыграют новые национальные проекты. Они позволят более эффективно решать задачи, которые стоят в каждой из обозначенных тем", - заявил полномочный Владимир Якушев.

Он выразил уверенность в том, что регионы Уральского федерального округа активно включатся в эту работу, а также в реализацию всех задач - ресурсы и возможности для этого все есть.

"Глава государства особо отметил - выполнение всех намеченных планов во многом зависит от бойцов, которые защищают интересы нашей страны на передовой специальной военной операции. В этой связи особое значение имеет разрабатываемый комплекс мер по поддержке участников СВО и их семей, который затрагивает разные сферы жизни. Органы власти всех уровней должны объединить усилия, чтобы отблагодарить военнослужащих за защиту суверенитета", - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Напомним, президент России во время послания анонсировал запуск новой кадровой программы "Время героев" для участников СВО, льготную ипотеку для бойцов и их семей, а также приоритетный порядок при поступлении военнослужащих в высшие учебные заведения на гражданские специальности.