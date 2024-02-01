Ирина Михайлова: появление национального проекта "Молодежь России" долгожданная инициатива

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Долгожданной инициативой является появление нового национального проекта "Молодежь России". Об этом рассказала, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме Ирина Михайлова.

"Мы очень рады появлению нового нацпроекта "Молодежь России". Это действительно долгожданная инициатива для всех регионов. Он объединит меры поддержки и программы из других нацпроектов и значительно расширит объем возможностей для развития молодых людей", - цитирует общественницу информационный центр правительства Тюменской области.

Молодежная политика и в целом молодые люди всей страны получат огромное внимание, поддержку в нацпроекте "Молодежь России", считает куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

"Работа с молодежью, начиная со школьной скамьи и заканчивая молодыми специалистами, станет более эффективной, понятной, системной. Это поможет вывести страну на принципиально новый уровень, открыть перед молодыми людьми новые возможности", - подчеркнул куратор.

В ведомстве отметили, что в Тюменской областной Думе для школьников, активистов и членов Общественной молодежной палаты организовали просмотр послания главы государства. Молодые люди обсудили ключевые задачи, которые обозначил президент, а также новые национальные проекты.