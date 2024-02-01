Тюменская область вошла в лидеры России по капремонту школ

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По капитальному ремонту школ Тюменская область вошла в число лидеров, выполнив годовой план народной программы. В 2023 году ремонт был выполнены в 13 детских садах и 30 школах региона.

Об этом заявил секретарь тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава государства обозначил срок для решения проблем с капремонтом школ в России – 2030 год. На эти цели из федерального бюджета направят более 400 млрд рублей.

"Поддержка семей с детьми стала одной из главных тем сегодняшнего послания президента Владимира Путина. Это особенно актуально в свете объявленного в России Года семьи. "Большая семья должна стать нормой, ориентиром государственной стратегии", - сказал президент. Для этого в стране начнет работу новый нацпроект "Семья". До 2030 года президент предложил продлить программу семейной ипотеки. Более двух миллионов семей с тремя и более детьми получат увеличенный налоговый вычет. Материнский капитал продлят до 2030 года", - уточнил Андрей Артюхов.

Вместе с тем он отметил, что число многодетных семей в Тюменской области за 11 лет увеличилось в 3,8 раза — до 38 тыс. 449. В рамках регионального партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", который стартовал в 2015 г., возводятся дома на личные средства единороссов для семей, воспитывающих не менее пяти детей.