В Тюменской области создали задел для реализации нацпроекта "Экономика данных"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Задел для реализации нового нацпроекта "Экономика данных" создали в Тюменской области. Благодаря созданию и модернизации инфраструктуры связи все социально значимые объекты подключены к сети Интернет, в школах есть Wi-Fi. Жители 79 сел и деревень получили доступ к беспроводному связи стандартов LTE/4G, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Кроме того, уровень импортонезависимости ПО в исполнительных органах государственной власти Тюменской области составляет около 89 %. Регион входит в топ самых прогрессивных субъектов России по использованию искусственного интеллекта в госуправлении.

"У региона уже есть большой накопленный опыт в части применения цифровых технологий в ключевых отраслях экономики. Уверен, что задачи, поставленные президентом РФ, будут также успешно реализованы и позволят достичь нового уровня качества решений и развития цифровой экономики в целом", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В числе целей нового национального проекта "Экономика данных", которые обозначил перед отраслью президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию - доступ к высокоскоростному интернету будет обеспечен практически по всей территории страны. Доля отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке вырастет за шесть лет в 1,5 раза. К 2030 г. совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена минимум в 10 раз. Необходимо обеспечить суверенитет в рамках искусственного интеллекта.

В целом, по итогам национального проекта "Экономика данных" к 2030 г. будут сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На эти цели направят 700 млрд рублей за шесть лет.