Максим Афанасьев: инициатива президента России Владимира Путина поможет сберечь наше историческое наследие

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Инициатива президента России Владимира Путина поможет сберечь наше историческое наследие. Об этом заявил глава Тобольска Максим Афанасьев по итогам послания главы государства Федеральному собранию РФ 29 февраля.

Президент подчеркнул, что старинные здания, усадьбы, храмы являются зримым воплощением нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Он поручил правительству России, депутатов, профильные комиссии Госсовета с участием общественности, проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия. "Необходимо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально, по закону, оперативно принять меры по его спасению невозможно", – заявил в послании к Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин.

"Это отличная новость! Мы долго ждали такого решения и обсуждали этот вопрос на разных уровнях. Это значительно облегчит работу с инвесторами, и как результат – объекты культурного наследия не просто обретут новую жизнь, но и принесут пользу экономике. Все мы знаем, что в Тобольске очень много памятников архитектуры в неприглядном состоянии, и если упростить требования, то мы гораздо быстрее сможем вернуть нашему городу исторический облик", – подчеркнул Максим Афанасьев.

Напомним, правительство Тюменской области, компания СИБУР и администрация города совместно реализуют программу "Тобольск – 2030", направленную на улучшение качества жизни горожан, повышение инвестиционной и туристической привлекательности, сбережение исторического наследия древней столицы Сибири.

Евгений Бабенко