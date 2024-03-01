Более 30 мер поддержки участников СВО действует в Тюменской области

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В Тюменской области действует уже более 30 мер поддержки участников СВО, отличившимся военным и их семьям предоставлено право на получение бесплатных земельных участков. Это отметила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

"Владимир Путин подчеркнул, что в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. Именно они позволяют народу противостоять современным вызовам, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, - сказала Ольга Швеццова. - Каждый день я вижу подтверждение тезиса Владимира Путина о том, что решающая роль в праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу. Он назвал бесценной помощь людей, которые отправляют на фронт письма и посылки, тёплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих, порой очень скромных, сбережений. И это так — сейчас вся страна встала на поддержку наших защитников".

Она добавила, что органы власти и местного самоуправления, общественные организации работают сплоченно, оперативно решая вопросы семей участников СВО.

Например, в прошлом году в Тюменской области были приняты изменения в законодательство, которые включают в перечень видов деятельности НКО для признания их социально ориентированными — деятельность, направленную на социальную адаптацию и психологическую поддержку ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба облдумы.