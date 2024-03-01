Светлана Иванова: президент обозначил основные приоритеты – будем работать

фото Тюменской городской думы фото Тюменской городской думы

Президент в своем послании обозначил основные приоритеты, и затронул важнейшую тему реализации новых национальных проектов, названия которых говорят сами за себя: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных". Это отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

"Будем активно работать в этих направлениях, - заявила она. - Нам необходимо продолжать заниматься социальными вопросами, поддержкой участников СВО, совершенствованием образования и здравоохранения, помогать работникам бюджетной сферы, заботиться о старшем поколении. Особая задача – развитие экономики, инвестиций, предпринимательства, ЖКХ, строительство дорог и жилья, вклад в информационные технологии".

Слушая главу государства, Светлана Иванова отметила, что основной идеей речи стал тезис - "Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы". "Наше государство и все россияне – сильные, самодостаточные, способные бороться за суверенитет и безопасность – не пасуют перед трудностями, готовы сражаться и трудиться во благо будущего", - счиатет председатель Тюменской городской думы.