В основу послания президента легли и предложения ассоциации развития местного самоуправления, отметил Кухарук

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В укреплении гражданского общества, в решении повседневных проблем важнейшую роль играет местное самоуправление – самый близкий к людям орган публичной власти. И в основу послания президента были положены предложения, собранные не только на встречах с семьями, многодетными матерями, инженерами, рабочими, фронтовиками, а также на площадках Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Это отметил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, который был участником этого знаменательного события.

"Я являюсь сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, и мы всегда активно обсуждаем различные вопросы, чтобы затем их детально проработать с представителями министерств и правительства РФ, – сообщил он. - Вопрос подготовки кадров много раз поднимался на площадках ВАРМСУ. И сейчас по поручению президента будет сформирован национальный проект "Кадры". К 2030 году главой государства предложено сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Владимир Владимирович отметил высокую эффективность механизмов инфраструктурных кредитов, поэтому для достижения целей национальных проектов планируется наращивание их "портфеля".