Послание президента России было пронизано заботой о жителях, уверена глава Тюменского района

| Фото: глава Тюменского района Ольга Зимина | Фото: глава Тюменского района Ольга Зимина

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Послание президента России от первого до последнего слова было пронизано заботой о жителях, уверена глава Тюменского района Ольга Зимина. Ни одна важная тема не ускользнула от внимания главы государства: экономика, социальное развитие, СВО, коммунальная и транспортная инфраструктура.

"И все же главным в этом обращении были люди - семьи, молодёжь, военнослужащие, старшее поколение. По одним только названиям новых нацпроектов можно понять, какие приоритеты у государства с таким лидером во главе", - отметила Ольга Зимина, комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Каждому, кто слушал или смотрел послание, отозвалось что-то свое. Как руководитель муниципалитета, она считает важным реализацию нацпроектов "Кадры", "Семья" и "Молодёжь России".

По словам главы района, семья всегда была в фокусе внимания государства, но озвученные президентом новые формы поддержки помогут укрепить молодые и многодетные семьи, придадут им необходимую финансовую устойчивость.

"Это послание прозвучало как чёткий план развития государства. И в том, что он будет выполнен, сомнений нет", - подчеркнула Ольга Зимина.