Глава Нижнетавдинского района прокомментировал послание президента России

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Послание президента России Владимира Путина позволяет жителям с уверенностью смотреть в будущее. С гордостью убеждаюсь, что мы сильная, единая страна, разрушить которую невозможно, уверен глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, прокомментировав выступление президента Федеральному Собранию.

Он отметил, что запуск нового нацпроекта "Семья" - свидетельство приоритетной поддержки всех российских семей, особенно семей с детьми. Продление действия льготной ипотеки и материнского капитала, увеличение налогового вычета на второго и третьего ребенка, запуск программ по сбережению здоровья женщин - на это нацелена государственная стратегия России. "И наш президент еще раз подчеркнул, что семья – основа нашего государства", - сказал Валерий Борисов.

Также в по-прежнему центре внимания государства - поддержка участников СВО. Дан старт кадровой программе "Время героев" для ветеранов и участников спецоперации. По словам главы, эти героические люди сегодня являются новой элитой страны.

"Важно, что Владимир Путин несколько раз упомянул Тюменскую область. Говоря об укреплении промышленного суверенитета нашей страны, он сказал о тобольском заводе ЗапСибНефтехим, как одно из перспективных предприятий, которые недавно появились в России. Президент рассказал и о реализации серьезных инфраструктурных проектов. Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень. Уже в 2025 году эта трасса дойдет до Тюмени", - подчеркнул глава Нижнетавдинского района.