Андрей Гильгенберг: президент России определил алгоритмы развития страны по всем направлениям

| Фото: Telegram-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга | Фото: Telegram-канал главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга

В своём послании, которое стало самым масштабным за последние годы, президент России определил алгоритмы развития страны по всем направлениям. Об этом сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг, комментируя послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Вместе с глобальными задачами национальной экономики сделан акцент на системной поддержке граждан. Приоритетом в нашей стране остаётся социальная политика, поддержка семей, детей, людей старшего поколения. Об этом говорит запуск нового национального проекта "Семья". Владимир Путин, в который раз отметил, что семья – это основа нашего государства", - подчеркнул он.

В центре внимания остаётся и поддержка участников специальной военной операции. Андрей Гильгенберг полностью разделяет эту позицию. По его словам, в эти дни для тюменских воинов отправляют очередной груз гуманитарной помощи, весом более 500 кг, денежные средства и два легковых автомобиля.