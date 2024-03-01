Улететь из Тюмени в Ереван можно будет по пятницам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отправиться в столицу Армении вместе с авиакомпанией Shirak Avia из Тюмени можно будет с 5 апреля, сообщает пресс-служба международного аэропорта Рощино.

Полетная программа в Ереван запланирована до 26 октября, рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Вылет из Тюмени - в 15 часов 10 минут, прилет - в 19 часов местного времени.

Время в пути составит 4 часа 50 минут. На маршруте будут задействованы Boeing 737-500. Справки о рейсах, времени вылета и стоимости билетов можно получить на сайте авиакомпании.