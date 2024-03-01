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Тюменцам предложили пройти опрос в честь 155-летия создания таблицы Менделеева

Общество, 18:16 01 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Опрос, посвященный 155-летию со дня сдачи в печать рукописи "Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве", предложил пройти подписчикам губернатор Тюменской области Александр Моор. Сделать это можно его Telegram-канале.

Глава региона напомнил читателям о юбилейной дате, а также предлагает ответить на вопрос о том, какой элемент идет под номером 72 в таблице Менделеева.

"Это самая известная работа нашего земляка, который оказал колоссальное влияние на развитие химии как науки. В феврале исполнилось 190 лет со дня рождения ученого. В Тобольске, на его родине, 2024 год объявлен годом Дмитрия Менделеева. Мы гордимся тем, что именно у нас в Сибири появился на свет один из главных умов в истории человечества", - написал глава региона.

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# Александр Моор , Дмитрий Менделеев

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